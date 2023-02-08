Взрыв газа в Ефремове прогремел из-за утечки в квартире алкоголиков-асоциалов

Утечка газа в пятиэтажном доме в Ефремове произошла в квартире №13, расположенной на четвертом этаже, рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. Там жили асоциальные личности, злоупотреблявшие алкоголем. Владельцы помещения не пускали в дом газовиков, а за услуги не платили.