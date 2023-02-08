Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Взрыв газа в Ефремове прогремел из-за утечки в квартире алкоголиков-асоциалов

Происшествия
Взрыв газа в Ефремове прогремел из-за утечки в квартире алкоголиков-асоциалов

Утечка газа в пятиэтажном доме в Ефремове произошла в квартире №13, расположенной на четвертом этаже, рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. Там жили асоциальные личности, злоупотреблявшие алкоголем. Владельцы помещения не пускали в дом газовиков, а за услуги не платили.

Напомним, утечка газа привела к мощному взрыву, который разрушил весь первый подъезд. В результате происшествия погибли восемь человек, еще трое — пострадали. После инцидента жильцов эвакуировали, власти организовали пункт временного размещения.
газ взрыв чп
Военкоры ФАН
Лучшие в аду