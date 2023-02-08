«Сделали нас только сильнее»: Пригожин рассказал о прямом столкновении между США и ЧВК «Вагнер» под Хшамом

В ночь с 7 на 8 февраля 2018 года недалеко от Дейр-эз-Зора в Сирии произошло боевое столкновение российской ЧВК «Вагнер» с американскими военными. Корреспондент Кирилл Романовский в свое время пообщался с участниками противостояния и отразил все подробности случившегося в своей книге «Восемь лет с Вагнером».