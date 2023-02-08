«Сделали нас только сильнее»: Пригожин рассказал о прямом столкновении между США и ЧВК «Вагнер» под Хшамом

ЧВК «Вагнер» понесла большие потери во время боевого столкновения с США в Сирии в 2018 году, однако «музыканты» выиграли ту битву. Об этом сообщил предприниматель Евгений Пригожин.
Издание ИА Dixi News обратило внимание, что ровно пять лет назад возле сирийского населенного пункта Хшам произошло прямое столкновение бойцов ЧВК «Вагнер» с американскими военнослужащими и боевиками из ИГИЛ✱ (запрещенная в РФ террористическая организация).
Пригожин в свою очередь решил раскрыть некоторые подробности случившегося. По его словам, время откровений еще не пришло, однако оно уже близко.
«По 8 февраля одно могу сказать, среди штурмовавших Conoco подразделений не было ни одного сирийца. На стороне противника были только ИГ✱ и американцы», — рассказал бизнесмен.
Предприниматель отметил, что ЧВК «Вагнер» понесла большие потери в этом противостоянии. Однако «музыканты» нанесли серьезный урон противникам, сумев продвинуться вглубь позиций американцев и ИГ на 500 метров. В то же время военнослужащие США использовали все имеющиеся в их распоряжении средства.
«Кто понес большие потери — коалиция американцев и ИГ или ЧВК "Вагнер"? Признаю, ЧВК "Вагнер". Кто победил в этой битве, американцы или ЧВК "Вагнер"? Конечно, ЧВК "Вагнер". В том бою под Хшамом американцы хотели поставить крест на ЧВК "Вагнер", но сделали нас только сильнее», — подчеркнул бизнесмен.
В ночь с 7 на 8 февраля 2018 года недалеко от Дейр-эз-Зора в Сирии произошло боевое столкновение российской ЧВК «Вагнер» с американскими военными. Корреспондент Кирилл Романовский в свое время пообщался с участниками противостояния и отразил все подробности случившегося в своей книге «Восемь лет с Вагнером».
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация