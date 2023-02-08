Живущая в турецком Измире томичка рассказала о впечатлениях от землетрясения

Жительница Томска Арина уже несколько лет путешествует и работает репетитором удаленно. Сейчас она находится в турецком Измире, и землетрясение застало ее именно там.
Арина рассказала, что, конечно, опасается за свою жизнь, находясь в стране, которая только что пережила такое страшное землетрясение. В самом Измире паники нет, передает сетевое издание «КП-Томск». Люди только с напряжением смотрят и читают новости с юго-востока страны, где подземные толчки достигали 7,7 балла.
Арина вспоминает, что на протяжении целого дня 7 февраля не могла ни на чем сосредоточиться. Все время думала о том, что в стране, в которой она сейчас живет, разразилась такая страшная катастрофа.
В районе землетрясения объявлен четвертый уровень тревоги. Это означает, что страна ждет международной помощи. Из России в Турцию уже выехали около 100 спасателей МЧС и 40 сотрудников мобильного госпиталя.