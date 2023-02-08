Живущая в турецком Измире томичка рассказала о впечатлениях от землетрясения

Арина рассказала, что, конечно, опасается за свою жизнь, находясь в стране, которая только что пережила такое страшное землетрясение. В самом Измире паники нет, передает сетевое издание «КП-Томск». Люди только с напряжением смотрят и читают новости с юго-востока страны, где подземные толчки достигали 7,7 балла.