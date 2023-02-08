Марочко: дефицит военнослужащих узких специальностей в ВСУ превышает 50%

По его словам, в рядах ВСУ все значительнее ощущается нехватка квалифицированных специалистов. Марочко отметил, что порядка 65% украинских офицеров не имеют специального образования. К тому же большая часть офицерского корпуса ВСУ в зоне СВО имеет воинскую выслугу менее одного года.