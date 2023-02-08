Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Марочко: дефицит военнослужащих узких специальностей в ВСУ превышает 50%

Армия
Марочко: дефицит военнослужащих узких специальностей в ВСУ превышает 50%

Некомплект военнослужащих узких военных специальностей в подразделениях ВСУ в зоне проведения спецоперации превышает 50%. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, в рядах ВСУ все значительнее ощущается нехватка квалифицированных специалистов. Марочко отметил, что порядка 65% украинских офицеров не имеют специального образования. К тому же большая часть офицерского корпуса ВСУ в зоне СВО имеет воинскую выслугу менее одного года.

Кроме этого, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке рассказал, что боевой опыт имеют лишь 20% офицерского состава украинских войск.

Ранее «Царьград» сообщил, что в морг Николаевской городской больницы №1 поступают тела солдат ВСУ без признаков ранений, но с удаленными внутренними органами.
всу Украина спецоперация
Военкоры ФАН
Лучшие в аду