Некомплект военнослужащих узких военных специальностей в подразделениях ВСУ в зоне проведения спецоперации превышает 50%. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, в рядах ВСУ все значительнее ощущается нехватка квалифицированных специалистов. Марочко отметил, что порядка 65% украинских офицеров не имеют специального образования. К тому же большая часть офицерского корпуса ВСУ в зоне СВО имеет воинскую выслугу менее одного года.
Кроме этого, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке рассказал, что боевой опыт имеют лишь 20% офицерского состава украинских войск.
Ранее «Царьград» сообщил, что в морг Николаевской городской больницы №1 поступают тела солдат ВСУ без признаков ранений, но с удаленными внутренними органами.