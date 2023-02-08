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Власти Франции озвучили дату принятия решения по участию России в ОИ-2024

Спорт
Власти Франции озвучили дату принятия решения по участию России в ОИ-2024

Власти Франции рассказали, когда будет принято окончательное решение по допуску российских спортсменов к парижской Олимпиаде.

Официальный представитель правительства Франции Ольвье Веран сообщил, что решение по участию российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года будет принято предстоящим летом. Об этом он рассказал в ходе брифинга в Елисейском дворце.

«Решение должно быть принято летом. Никакого официального решения совместно с МОК еще вынесено не было», — отметил Веран.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Участники ОИ-2024 разыграют медали в 32-х видах спорта. Ранее в МОК допустили возможность участия россиян и белорусов в парижской Олимпиаде в нейтральном статусе.
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