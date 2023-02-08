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Суд огласит приговор экс-губернатору Хабаровского края Фургалу 10 февраля

Происшествия
Суд огласит приговор экс-губернатору Хабаровского края Фургалу 10 февраля

Люберецкий суд Московской области на основе обвинительного вердикта присяжных огласит приговор бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу 10 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

Прокуратура запросила для экс-главы региона наказание в виде 23 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Он стал фигурантом уголовного дела об организации убийств, совершенных в 2004-2005 годах. Показания против Фургала дает его бывший партнер по бизнесу. Он заявил, что обвиняемый оплатил расправу над тремя предпринимателями.
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