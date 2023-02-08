Суд огласит приговор экс-губернатору Хабаровского края Фургалу 10 февраля

Прокуратура запросила для экс-главы региона наказание в виде 23 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Он стал фигурантом уголовного дела об организации убийств, совершенных в 2004-2005 годах. Показания против Фургала дает его бывший партнер по бизнесу. Он заявил, что обвиняемый оплатил расправу над тремя предпринимателями.