Петербурженка через суд добивается качественной уборки снега в городе

В зале суда сотрудник Комитета по благоустройству и представитель губернатора Санкт-Петербурга представили свои возражения. Для отработки возражений сторон рассмотрение иска перенесено на 20 февраля. К своему ходатайству Ирина приложила также ответ прокуратуры, который признает ненадлежащую уборку территории нарушением со стороны организации СПб ГУДП «Центр». Представители организации также будут приглашены на грядущее заседание по делу о некачественной уборке снега.