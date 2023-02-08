Петербурженка через суд добивается качественной уборки снега в городе

Юриста, адвоката и общественницу Ирину Баханович долгое время тревожил вопрос некачественной уборки снега, прежде чем она решилась подать судебный иск в адрес Комитета по благоустройству и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
«Из года в год происходит одно и то же Я поняла, что жалобы на порталах уже не помогут, и, видимо, пора переходить к более целенаправленным действиям. Мною подан иск к Комитету по благоустройству и губернатору Санкт-Петербурга. Губернатор представлен в ответчиках исключительно потому, что он сам неоднократно заявлял, что руководитель отвечает за своих подчиненных. Я хочу признать незаконным бездействие вышеуказанных лиц. Мы имеем право передвигаться по чистому городу», — объяснила Ирина Баханович.
В зале суда сотрудник Комитета по благоустройству и представитель губернатора Санкт-Петербурга представили свои возражения. Для отработки возражений сторон рассмотрение иска перенесено на 20 февраля. К своему ходатайству Ирина приложила также ответ прокуратуры, который признает ненадлежащую уборку территории нарушением со стороны организации СПб ГУДП «Центр». Представители организации также будут приглашены на грядущее заседание по делу о некачественной уборке снега.