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ФАН узнал подробности операции по спасению российской семьи из-под завалов дома в Турции

Происшествия
ФАН узнал подробности операции по спасению российской семьи из-под завалов дома в Турции

Спасатели продолжают операцию по спасению российской семьи после землетрясения в Турции. Пострадавшие находятся глубоко под завалами, однако в скором времени их должны вывести на поверхность, сообщает источник ФАН.

Россиянка Ирина Э. вместе с семьей находилась в отпуске у родственников мужа, который имеет двойное гражданство. В результате катастрофы она вместе с супругом и двумя детьми оказалась под завалами.

У российских спасателей есть связь с семьей. Ситуация осложняется тем, что у пострадавших ограниченные запасы еды и воды.

В результате разрушительного землетрясения в Турции погибли как минимум 8574 человека. Различные травмы получили более 49 тыс. человек.
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