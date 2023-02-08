ФАН узнал подробности операции по спасению российской семьи из-под завалов дома в Турции

Спасатели продолжают операцию по спасению российской семьи после землетрясения в Турции. Пострадавшие находятся глубоко под завалами, однако в скором времени их должны вывести на поверхность, сообщает источник ФАН.
Россиянка Ирина Э. вместе с семьей находилась в отпуске у родственников мужа, который имеет двойное гражданство. В результате катастрофы она вместе с супругом и двумя детьми оказалась под завалами.
У российских спасателей есть связь с семьей. Ситуация осложняется тем, что у пострадавших ограниченные запасы еды и воды.
В результате разрушительного землетрясения в Турции погибли как минимум 8574 человека. Различные травмы получили более 49 тыс. человек.