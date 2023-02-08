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Набережная Новороссийска превратилась в сплошное ледяное полотно после урагана

Общество
Набережная Новороссийска превратилась в сплошное ледяное полотно после урагана

Набережная Новороссийска покрылась толстым слоем льда после ураганного ветра в сочетании с морозом.

В Сети появились фотографии, на которых запечатлены лавочки и фонарные столбы, обрамленные толстой ледяной коркой. Лед можно найти практически везде, например, на заборе, отмечают местные жители, заметившие подобное.

Ледяной ураган накрыл сразу несколько городов Краснодарского края. Основной удар стихии приняли Новороссийск, Геленджик и Анапа. Сильный ветер повалил деревья вдоль побережья, а несколько зданий остались без крыши. Местные власти попросили граждан не выходить на улицу без острой необходимости.

Набережная Новороссийска превратилась в сплошное ледяное полотно после урагана

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 февраля в регионе ожидается метель. На дорогах возможна гололедица. Скорость порывов ветра составит до 22 метров в секунду.
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