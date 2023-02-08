Набережная Новороссийска превратилась в сплошное ледяное полотно после урагана

Ледяной ураган накрыл сразу несколько городов Краснодарского края. Основной удар стихии приняли Новороссийск, Геленджик и Анапа. Сильный ветер повалил деревья вдоль побережья, а несколько зданий остались без крыши. Местные власти попросили граждан не выходить на улицу без острой необходимости.