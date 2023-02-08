Президент Турции пообещал пострадавшим от землетрясения семьям по 530 долларов

По словам турецкого лидара, семьям из десяти провинций, подвергшихся разрушениям из-за землетрясения, будет выплачено по 10 000 турецких лир, что соответствует 530 долларам. Кроме того, глава республики заверил, что правительство Турции постарается восстановить пострадавшие от стихии регионы в течение одного года.