Петр I умер 298 лет назад: ФАН публикует список главных достижений русского царя

В этот день, 8 февраля 1725 года скончался последний царь всея Руси Петр I. С тех пор прошло ровно 298 лет. Будущий правитель родился 9 июня 1672 года и пришел к власти в возрасте десяти лет. Самостоятельно начал править страной в 1689 году. На тот момент ему едва исполнилось 17 лет, формальным соправителем Петра I выступал его брат Иван.