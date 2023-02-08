Петр I умер 298 лет назад: ФАН публикует список главных достижений русского царя

В этот день, 8 февраля 1725 года скончался последний царь всея Руси Петр I. С тех пор прошло ровно 298 лет. Будущий правитель родился 9 июня 1672 года и пришел к власти в возрасте десяти лет. Самостоятельно начал править страной в 1689 году. На тот момент ему едва исполнилось 17 лет, формальным соправителем Петра I выступал его брат Иван.
С малых лет Петр I проявлял искренний интерес к науке, а также жизни за рубежом. Он был первым русским царем, совершившим длительное турне в страны западной Европы, которое получило название «Великое посольство».
Петр I известен масштабными преобразованиями страны, которые стали основой для ее дальнейшего развития. ФАН собрал список самых значимых достижений правителя, за которые его нередко называют «величайшим преобразователем».
Расширение границ России
После победы в Северной войне Петр I вернул в состав страны ранее утраченные территории у берегов Финского залива, Карельский перешеек, Ижору и Приладожье, а также Российская Империя обрела бывшие земли Швеции в Эстляндии и Лифляндии, и присоединила Выборг с округой. Это способствовало получению Петром I в 1721 году титула императора.
Армейская реформа
Петр I во время Северной войны (1700-1721 гг.) провел ряд военных реформ, в ходе которых была создана регулярная армия (около 300 тысяч человек) и военно-морской флот (30 тысяч человек). Кроме того, царь распорядился провести перевооружение солдат, построить промышленные предприятия, которые снабжали армию страны оружием и необходимым снаряжением.
Внедрение европейских ценностей
Русский царь не оставлял без внимания европейские страны и регулярно путешествовал по ним. Петр I изучал науку, искусство и культурную жизнь европейцев. Некоторые ценности Европы и даже манеру одеваться и уделять внимание внешнему виду царь привез оттуда. Так, правитель лично начал стричь бороды боярам, а также укорачивать рукава их одеяний и подолы.
Строительство Санкт-Петербурга
27 мая 1703 года Петр I основал Санкт-Петербург, путем заложения на Заячьем острове Петропавловской крепости. Спустя девять лет правитель распорядился перенести столицу из Москвы.
Перенос Нового года на зиму
В конце 1699 года правитель ввел новую систему летоисчисления и календарь. Прежде счет велся «от Сотворения мира», а год начинался с 1 сентября. Так, по указу Петра I новый год начал считаться с 1 января 1700 года с летоисчислением от Рождества Христова.
В прошлом месяце сообщалось, что Петр I и президент РФ Владимир Путин возглавили список самых значимых личностей по мнению российских студентов. Соответствующее исследование провели специалисты Российского государственного социального университета (РГСУ). По их данным, первое место занял Петр I, набрав более 72% голосов. За Путина проголосовали 54% опрошенных, а на третьем месте расположилась императрица Екатерина II с 47% голосов.