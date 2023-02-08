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Юморист Александр Морозов рассказал, какой подарок подготовил для жителей Донбасса

Общество
Юморист Александр Морозов рассказал, какой подарок подготовил для жителей Донбасса

Юморист Александр Морозов сообщил, что скоро отправится со своим коллективом в Донбасс. Артист подготовил для местных жителей необычный подарок.

По словам Морозова, он ведет переговоры с руководством Донбасса и готовится выехать туда в ближайшее время. Юморист отметил, что уже сидит на чемоданах.

Артист покажет жителям Донбасса новые номера. Морозов собирается петь обличающие частушки про фашистов. Он будет исполнять эти произведения в знаменитом образе Пчелки. Юморист поделился строчками одной из частушек.

«Фашисты приходили: хотели мед отнять! Но мы их победили, фашисты и ушли!» — пропел артист.

Морозов рассказал «МК», что будет выступать только перед мирными жителями. На передовую юмориста и его коллег пока не пускают.

Артист пояснил, что у него большой коллектив, и ехать в зону боевых действий опасно. При этом Морозов не исключает, что после выступления перед мирными жителями ему все же разрешат отправиться на передовую.
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