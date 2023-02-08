Юморист Александр Морозов рассказал, какой подарок подготовил для жителей Донбасса

Юморист Александр Морозов сообщил, что скоро отправится со своим коллективом в Донбасс. Артист подготовил для местных жителей необычный подарок.
По словам Морозова, он ведет переговоры с руководством Донбасса и готовится выехать туда в ближайшее время. Юморист отметил, что уже сидит на чемоданах.
Артист покажет жителям Донбасса новые номера. Морозов собирается петь обличающие частушки про фашистов. Он будет исполнять эти произведения в знаменитом образе Пчелки. Юморист поделился строчками одной из частушек.
«Фашисты приходили: хотели мед отнять! Но мы их победили, фашисты и ушли!» — пропел артист.
Морозов рассказал «МК», что будет выступать только перед мирными жителями. На передовую юмориста и его коллег пока не пускают.
Артист пояснил, что у него большой коллектив, и ехать в зону боевых действий опасно. При этом Морозов не исключает, что после выступления перед мирными жителями ему все же разрешат отправиться на передовую.