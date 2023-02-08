Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Генерал-майор Воробьев вручил награды отличившимся в ходе СВО бойцам Росгвардии

Армия
Генерал-майор Воробьев вручил награды отличившимся в ходе СВО бойцам Росгвардии

Командующий Северо-Западным округом Росгвардии Алексей Воробьев вручил государственные награды бойцам, отличившимся во время проведения специальной военной операции по защите Донбасса.

Торжественная церемония прошла в Петербурге, генерал-майор Алексей Воробьев наградил росгвардейцев орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами, медалями Жукова и ведомственными медалями «Участнику специальной военной операции».

Также Воробьевым были награждены прапорщик полиции Юрий Марков и старший сержант полиции Инна Макарова за задержание опасного преступника, об этом информирует пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.
спецоперация россии на украине генерал Воробьев росгвардия
Военкоры ФАН
Лучшие в аду