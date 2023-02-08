Британия внесла 15 новых позиций в антироссийский санкционный список

Власти Великобритании расширили список антироссийских санкций, внеся в него 15 новых позиций. Об этом сообщили представители министерства иностранных дел страны.
Согласно полученной информации, под ограничения Лондона попали бизнес-омбудсмен Борис Титов и предприниматель Алексей Репик. Британские санкции также были расширены в отношении предприятий «Универсалмаш», «Ростехкомплект», «Оборонлогистика», «Москомсвязь» и ZALA Aero.
Ранее сообщалось, что Евросоюз исключил из санкций нефтепродукты, произведенные из российской нефти вне РФ.