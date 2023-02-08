Британия внесла 15 новых позиций в антироссийский санкционный список

Согласно полученной информации, под ограничения Лондона попали бизнес-омбудсмен Борис Титов и предприниматель Алексей Репик. Британские санкции также были расширены в отношении предприятий «Универсалмаш», «Ростехкомплект», «Оборонлогистика», «Москомсвязь» и ZALA Aero.