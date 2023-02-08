Терапевт Доржиев предостерег от советов друзей при приеме лекарств

Как напомнил Доржиев, нет одинаковых людей, поэтому, если кому-то лекарство помогло, это еще не значит, что оно поможет другому. Соответственно следовать советам знакомых при употреблении лекарств опасно. Следует понимать, что лекарство надо подбирать на основании точного диагноза и с учетом индивидуальных особенностей организма пациента. Это может сделать только медработник, сообщает Pravda.Ru.