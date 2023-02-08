Сотрудники МЧС почти три часа тушили вспыхнувший посреди ночи частный дом в Салехарде

По данным ведомства, к тушению пожара были привлечены 20 спасателей и шесть спецмашин. Во время ЧП пострадал второй этаж здания, а на первом — огонь уничтожил сауну. Сведения о пострадавших отсутствуют. Специалисты в ближайшее время установят причину случившегося.