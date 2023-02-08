Попытки английской церкви сделать бога «гендерно-нейтральным» ужаснули Захарову

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ужаснулась инициативой английской церкви рассмотреть возможность использования гендерно-нейтральных терминов для обозначения бога, о чем сообщило издание The Guardian.
По словам дипломата, на глазах человечества Запад превращает христианское богоподобие человека в «бесполую фальшивку».
«Есть эпоха перемен. А мы живем в эпоху подмен», — написала Захарова в Telegram-канале.
Она добавила, что за этими событиями жалко наблюдать, однако люди видят это и осознают, а значит человечество еще может «отделить зерна от плевел».
Ранее сообщалось, что англиканская церковь сформирует комиссию, которая изучит вопрос о правомочном использовании местоимения «он» в отношении бога.