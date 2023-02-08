Татьяна Навка в день рождения Романа Костомарова попросила фигуриста жить

Фигуристка Татьяна Навка обратилась к бывшему партнеру по танцам на льду Роману Костомарову в честь его дня рождения. Она поздравила находящегося в больнице коллегу и попросила его жить.
Спортсменка назвала бывшего партнера сильным, смелым, настырным, дерзким и всемогущим. По словам Навки, фигурист обладает настоящим спортивным и бойцовским характером. Фигуристка подчеркнула, что спортсмен, с которым они стали олимпийскими чемпионами в паре, никогда не сдается.
«И что бы ни случилось, в любых обстоятельствах ты найдешь свой смысл жизни и свой путь. Главное, живи», — написала Навка в Telegram-канале.
Фигуристка добавила, что многие люди молятся за Костомарова, сообщает «Вечерняя Москва». Олимпийская чемпионка пожелала бывшему партнеру держаться, набираться сил и показать всему миру, что он способен на многое.
Напомним, Костомарова госпитализировали с пневмонией 10 января. По данным СМИ, пока фигурист лежал в больнице, у него началась гангрена, поэтому ему пришлось ампутировать стопы. 8 февраля спортсмену исполнилось 46 лет.