Сотрудники Новосибирского зоопарка сообщили о рождении в зверинце детеныша медоеда

В настоящее время новорожденного иногда можно увидеть: мать периодически перемещает его из одного домика в другой, пояснили служащие зоопарка. В данный момент детеныш принимает в пищу исключительно материнское молоко. Отец малыша проживает в соседнем вольере и отпрыска своими визитами не балует, заметили специалисты.