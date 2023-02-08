Сотрудники Новосибирского зоопарка сообщили о рождении в зверинце детеныша медоеда

Детеныш медоеда родился в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило еще 22 декабря минувшего года. Показали крохотного зверька только сейчас.
Как пишет сетевое издание «МК в Новосибирске», экзотические хищные зверьки некоторое время после появления на свет тщательно скрывают свое потомство. О рождении маленькой особи работники заведения узнали по доносившемуся из вольера писку и по переменам в поведении самки.
В настоящее время новорожденного иногда можно увидеть: мать периодически перемещает его из одного домика в другой, пояснили служащие зоопарка. В данный момент детеныш принимает в пищу исключительно материнское молоко. Отец малыша проживает в соседнем вольере и отпрыска своими визитами не балует, заметили специалисты.