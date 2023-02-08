Bloomberg: российско-немецкие отношения обернулись для Польши «историческими кошмарами»

Сотрудничество России и Германии вызывает «исторические кошмары» у Польши. Такое мнение выразил аналитик издания Bloomberg Андреас Клут.
Автор считает, что Франция и Германия утратили свой авторитет в Евросоюзе, поскольку поддерживали нормальные отношения с Россией до начала украинского кризиса. При этом Польша, а также страны Балтии выступали с жесткой антироссийской риторикой. Варшаву особенно раздражали экономические связи Москвы и Берлина. Это также касается строительства газопроводов, передает «ПолитРоссия».
«Это дружелюбие вызвало исторические кошмары в Польше и странах Балтии. Они страдают от немецко-российских сделок за их счет, по крайней мере, с тех пор, как Гогенцоллерны, Габсбурги и Романовы разделили Речь Посполитую, прекратив ее существование в 18 веке», – сказано в материале.
Аналитик отметил, что главным критиком Брюсселя в Евросоюзе является Польша. При этом в содружестве нет страны, которая смогла бы выступить в качестве лидера. По словам автора, Германия и Франция лишились авторитета. В Италии к власти пришел «постфашистский популист».
Ранее издание Bloomberg написало, что немцы плохо исполняют рекомендации по экономии газа. Показатель достиг отметки 8,6%, однако правительство рассчитывало увидеть 20%.