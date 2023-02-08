Bloomberg: российско-немецкие отношения обернулись для Польши «историческими кошмарами»

Автор считает, что Франция и Германия утратили свой авторитет в Евросоюзе, поскольку поддерживали нормальные отношения с Россией до начала украинского кризиса. При этом Польша, а также страны Балтии выступали с жесткой антироссийской риторикой. Варшаву особенно раздражали экономические связи Москвы и Берлина. Это также касается строительства газопроводов, передает «ПолитРоссия».