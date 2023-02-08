Звезда «Игры престолов» Джек Глисон лично привезет пикап для ВСУ на Украину

Звезда знаменитого сериала «Игра престолов» Джек Глисон лично приедет в Киев и привезет пикап для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в социальных сетях сообщила режиссер Катерина Чепура.
Она отметила, что Глисон не имеет никакого отношения к Украине, но все равно везет ВСУ пикап, как и Кристофер Пул, который привозит автомобили из Великобритании.
«Джек будет в Украине три-четыре дня и мне очень хочется расспросить, какими именно актерскими техниками он пользовался, как он работает», — написала Чепура в социальных сетях.
Известно, что 16 февраля звезда «Игры престолов» в неформальной атмосфере пообщается с украинскими коллегами и выйдет на брифинг с представителями СМИ. Также актер станет главным гостем киноинтенсива с ведущими артистами Украины.
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