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Звезда «Игры престолов» Джек Глисон лично привезет пикап для ВСУ на Украину

Общество
Звезда «Игры престолов» Джек Глисон лично привезет пикап для ВСУ на Украину

Звезда знаменитого сериала «Игра престолов» Джек Глисон лично приедет в Киев и привезет пикап для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в социальных сетях сообщила режиссер Катерина Чепура.

Она отметила, что Глисон не имеет никакого отношения к Украине, но все равно везет ВСУ пикап, как и Кристофер Пул, который привозит автомобили из Великобритании.

«Джек будет в Украине три-четыре дня и мне очень хочется расспросить, какими именно актерскими техниками он пользовался, как он работает», — написала Чепура в социальных сетях.
Звезда «Игры престолов» Джек Глисон лично привезет пикап для ВСУ на Украину

Известно, что 16 февраля звезда «Игры престолов» в неформальной атмосфере пообщается с украинскими коллегами и выйдет на брифинг с представителями СМИ. Также актер станет главным гостем киноинтенсива с ведущими артистами Украины.

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