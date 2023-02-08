Занимающаяся проституцией в США украинка стала популярной из-за портрета Зеленского на ягодице

Гражданка Украины переехала в США и стала успешно работать в эскорт-индустрии. Помогла ей в этом татуировка с портретом президента родной страны Владимира Зеленского на ягодице.
Девушка призналась, что бежала в США от боевых действий. За океаном она решила развиваться в секс-индустрии, завела новые знакомства и начала работать в эскорте, иногда соглашаясь на интим.
«Не думала, что татуировка Зеленского будет так популярна в США. Количество клиентов значительно выросло, и все они очень довольны моими услугами. Активно соглашаются на более высокую цену», — призналась украинка.
Она отметила, что никогда бы не подумала, что будет благодарна Зеленскому за свою востребованность в секс-индустрии. Татуировку с лицом президента на ягодице она назвала своим счастливым билетом.