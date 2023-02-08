Ассистентский дубль российского форварда Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Колорадо»

Хоккеисты «Питтсбурга» минувшей ночью обыграли «Колорадо» в домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ. Матч на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился победой хозяев в овертайме со счетом 2:1, информирует RT. Две результативные передачи в этой игре сделал российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин. Он ассистировал одноклубникам на 56-й и 64-й минутах матча.