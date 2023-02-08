Двое молодых людей в Новосибирской области обвинили местного депутата в избиении

Одному из них особенно крепко досталось. По рассказам пострадавших, народный избранник не только пустил в ход кулаки, но и обрушил на них кучу мата и угроз. Молодые люди предложили депутату возместить им моральный ущерб добровольно и без привлечения правоохранителей, но депутат обвинил их в вымогательстве и решил написать заявление. Сами пострадавшие также обратились в полицию. Правоохранители начали проверку.