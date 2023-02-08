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Юную жительницу Подмосковья задержали за секс с двумя школьниками

Происшествия
Юную жительницу Подмосковья задержали за секс с двумя школьниками

Подмосковные правоохранители разбираются со случаем возможной педофилии. Уголовное дело могут возбудить в отношении 19-летней жительницы Егорьевска, сообщил канал РЕН ТВ.

Девушка позвала к себе домой на вечеринку двух подростков 15 и 16 лет. После распития спиртного она пригласила юношей полежать с ней в комнате.

На кровати хозяйка стала соблазнять школьников, после чего по очереди вступила с ними в интимную связь.

Правоохранители проверили девушку и выяснили, что ранее ее привлекали к ответственности за то, что она спаивала детей. Указанные подростки стоят на учете в ПДН.
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