Юную жительницу Подмосковья задержали за секс с двумя школьниками

Подмосковные правоохранители разбираются со случаем возможной педофилии. Уголовное дело могут возбудить в отношении 19-летней жительницы Егорьевска, сообщил канал РЕН ТВ.
Девушка позвала к себе домой на вечеринку двух подростков 15 и 16 лет. После распития спиртного она пригласила юношей полежать с ней в комнате.
На кровати хозяйка стала соблазнять школьников, после чего по очереди вступила с ними в интимную связь.
Правоохранители проверили девушку и выяснили, что ранее ее привлекали к ответственности за то, что она спаивала детей. Указанные подростки стоят на учете в ПДН.