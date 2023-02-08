Мадонна отреагировала на критику своей внешности после появления на «Грэмми»

Американская певица Мадонна отреагировала на критику своей внешности после появления на музыкальной премии «Грэмми». Исполнительница подверглась хейту из-за чрезмерного увлечения пластикой.
Мадонна опубликовала удачное селфи в Twitter-аккаунте. 64-летняя артистка считает своих хейтеров женоненавистниками. Под постом она написала, что критика никогда ее не сломает.
«Миру угрожают мои сила и выносливость. Мой разум и моя воля к выживанию. Но они никогда не сломают меня, это все испытание», — написала Мадонна.
Эпатажная исполнительница пришла на премию «Грэмми» в необычном для нее наряде — строгом черном костюме. Однако внимание поклонников было приковано к неестественному лицу певицы. В Сети решили, что артистка слишком увлеклась филлерами, которые обезобразили ее внешний вид.