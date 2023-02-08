Мадонна отреагировала на критику своей внешности после появления на «Грэмми»

Эпатажная исполнительница пришла на премию «Грэмми» в необычном для нее наряде — строгом черном костюме. Однако внимание поклонников было приковано к неестественному лицу певицы. В Сети решили, что артистка слишком увлеклась филлерами, которые обезобразили ее внешний вид.