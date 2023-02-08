Белоусов подтвердил обсуждение с бизнесом добровольного взноса в бюджет России

Правительство России совместно с представителями бизнеса прорабатывает вопрос выплаты крупными компаниями однократного добровольного взноса в бюджет страны в 2023 году, сообщил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Возможность такого взноса, который не является повышением налогов, стала темой рассмотрения из-за очень хороших финансовых результатов прошлого года, пояснил он. По словам чиновника, многие компании, особенно в первом полугодии, за первые три квартала, получили сверхвысокие доходы, и сейчас эта тема находится в дискуссии.
Однако речь не идет о новых налогах, уточнил он. Кроме того, обсуждаемый вопрос касается только крупных компаний, подчеркнул Белоусов.