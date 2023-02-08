Белоусов подтвердил обсуждение с бизнесом добровольного взноса в бюджет России

Возможность такого взноса, который не является повышением налогов, стала темой рассмотрения из-за очень хороших финансовых результатов прошлого года, пояснил он. По словам чиновника, многие компании, особенно в первом полугодии, за первые три квартала, получили сверхвысокие доходы, и сейчас эта тема находится в дискуссии.