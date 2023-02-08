Китай поставил под сомнение боеготовность сил ПВО Соединенных Штатов Америки

Писатель, журналист и военный обозреватель Алексей Суконкин рассказал о китайско-американском скандале и его последствиях.
Представители США заявили о том, что уничтожение китайского аэростата преднамеренно откладывалось до выхода его в воздушное пространство, простирающееся над Атлантическим океаном.
Однако это утверждение подвергается сомнению, поскольку три четверти времени своего полета над континентальной частью Северной Америки аэростат провел над территорией, где плотность населения на земле значительно ниже, чем плотность катеров, судов, яхт и прочих плавающих средств, пребывающих в море в районе уничтожения шара. То есть, там, где аэростат был сбит, вероятность причинения ущерба наземным (надводным) объектам была значительно более высокой, чем в течение большей части его полета.
На деле уничтожение летающего объекта именно над Атлантикой было обусловлено лишь тем, что в данном районе он опустился на высоту досягаемости средств поражения, где его смогли достать ракетой «воздух — воздух» AIM-9Х Sidewinder, запущенной с истребителя F-22A Raptor. Причем боевая машина для этого с трудом поднялась на предельную для себя высоту.
Стоит отметить, что аэростат в течение девяти суток находился в зоне ответственности Североамериканского командования противовоздушной обороны NORAD. Он начал свой «вояж» над «неприкосновенной» Америкой еще 27 января, войдя в воздушное пространство США над Аляской, затем 30 января пересек канадскую границу, на следующий день снова оказался над Соединенными Штатами, где и находился в течение последующих пяти дней.
Что интересно, президент США Джо Байден отдал военным приказ на уничтожение аэростата еще 1 февраля, однако исполнить распоряжение президента они смогли только через несколько суток.
Все это время владельцы аэростата, без сомнения, весьма внимательно наблюдали за действиями американского руководства и военных структур. Они отслеживали не только техническую составляющую событий, предшествовавших перехвату, но и много других факторов. Например, реакцию населения США как на появление в небе воздушного объекта, так и на шаги собственных властей, а также, возможно, реакцию международного сообщества. Многие страны показали свое истинное отношение к действиям американской военщины.
Беспомощность противовоздушной обороны Соединенных Штатов немедленно отразилась на беспомощности политической: впервые из Вашингтона прозвучало заявление, в котором читается отсутствие иной возможности как-то возразить Китаю.
«Присутствие аэростата КНР в воздушном пространстве США является нарушением суверенитета и международного права, это неприемлемо», — заявили в Госдепе.
Последствия скандала
Как оказалось, приемлемо ли нарушать американский суверенитет, решали в Пекине, а не в Вашингтоне, и такое стремительное изменение геополитического расклада немедленно отразилось и на международном сообществе.
Например, Венесуэла, занимающая взвешенную антиамериканскую позицию, сделала заявление, осуждающее уничтожение боевой авиацией США гражданского беспилотного летательного аппарата китайского производства. По мнению МИД страны, это является проявлением недопустимой агрессии в отношении аппарата, который не представлял никакой угрозы для людей на земле и на море.
Ясно обозначенную позицию Каракаса, конечно, услышали и в самих США, с которыми у государства, богатого нефтью, продолжаются весьма сложные отношения, тогда как к Китаю и России Венесуэла куда более открыта.
Оценка развития событий, которые окружали аэростат в течение нескольких суток, наверняка позволит китайским военным специалистам сделать серьезные выводы о реальных, а не декларируемых возможностях американской противовоздушной и противоракетной обороны.
В контексте нарастающего тайваньского кризиса, куда умелой рукой Вашингтона все глубже и глубже замешиваются Япония, Филиппины, Австралия и Южная Корея, такие знания будут иметь первостепенное значение. Ведь построение ПВО/ПРО этих стран в основе своей копирует подобную систему США, уступая ей лишь в массировании сил.