Китай поставил под сомнение боеготовность сил ПВО Соединенных Штатов Америки

Однако это утверждение подвергается сомнению, поскольку три четверти времени своего полета над континентальной частью Северной Америки аэростат провел над территорией, где плотность населения на земле значительно ниже, чем плотность катеров, судов, яхт и прочих плавающих средств, пребывающих в море в районе уничтожения шара. То есть, там, где аэростат был сбит, вероятность причинения ущерба наземным (надводным) объектам была значительно более высокой, чем в течение большей части его полета.