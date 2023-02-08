Протест фермеров в Париже обернулся 400-километровыми пробками

Тракторы заполонили улицы Парижа. Причиной тому стали протесты французских фермеров. Движение на некоторых участках города парализовано.
Представители сельскохозяйственной отрасли Франции выступили против запрета на ряд химических препаратов для уничтожения насекомых-вредителей. Фермеры также потребовали увеличения поддержки со стороны государства.
В ходе демонстрации на улицы Парижа выехали около 500 тракторов. Из-за этого французскую столицу сковали пробки общей протяженностью около 400 километров. Видео с места событий уже появились в Сети.