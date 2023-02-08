Открылся прием заявок на XIV Международный благотворительный фестиваль «Белая трость»

Прием заявок на участие в вокально-инструментальном конкурсе открылся 1 февраля. Прийти на прослушивание могут дети и подростки в возрасте от пяти до 17 лет. Подобные мероприятия будут проходить в каждом федеральном округе России. Для иностранных конкурсантов предусмотрен дистанционный отбор.