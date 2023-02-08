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Открылся прием заявок на XIV Международный благотворительный фестиваль «Белая трость»

Общество
Открылся прием заявок на XIV Международный благотворительный фестиваль «Белая трость»

Подростков с нарушениями зрения приглашают поучаствовать в XIV Международном благотворительном фестивале «Белая трость» 2023 года.

Прием заявок на участие в вокально-инструментальном конкурсе открылся 1 февраля. Прийти на прослушивание могут дети и подростки в возрасте от пяти до 17 лет. Подобные мероприятия будут проходить в каждом федеральном округе России. Для иностранных конкурсантов предусмотрен дистанционный отбор.

«Фестиваль "Белая трость" помогает юным вокалистам раскрыть их творческий потенциал, обрести опыт выступления на сцене и дать толчок их музыкальному развитию», — отметили организаторы мероприятия.

Финалисты конкурса получат не только опыт выступления на большой сцене и массу впечатлений. Для ребят также организуют культурную программу по Москве и творческие встречи с именитыми артистами.
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