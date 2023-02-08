Соловьев: Боррель одним заявлением подвел под уголовные дела российских иноагентов

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель своим заявлением о СМИ-иноагентах фактически подставил своих подопечных, отметил российский телеведущий Владимир Соловьев.
Боррель до этого сообщил, что Запад оказывает поддержку изданиям, которые признаны иностранными агентами на территории РФ. По словам дипломата, помощь оказывается не только на словах, но и на деле.
Владимир Соловьев считает, что после таких высказываний противники Москвы из числа СМИ могут оказаться в тюрьме. Боррель фактически «завел» уголовные дела против иностранных агентов. Ведь они прекрасно осознают, что действуют против российских интересов по указке западных спецслужб.
«Выводы делайте сами. Очевидно, что из Борреля дипломат как из г… пуля», — подчеркнул знаменитый телеведущий.
Ранее сообщалось, что Боррель назвал запрет российских СМИ в Евросоюзе «защитой свободы слова». По мнению дипломата, европейское объединение должно действовать более амбициозно в этом направлении.