У пережившего ампутацию Костомарова сохраняется угроза дальнейшего сепсиса

Спортсмен находится в сознании, но по-прежнему подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Кроме того, у Костомарова высокая температура. При этом сегодня у фигуриста день рождения — ему исполнилось 46 лет 8 февраля.