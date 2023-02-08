У пережившего ампутацию Костомарова сохраняется угроза дальнейшего сепсиса

Появилась информация о самочувствии госпитализированного фигуриста Романа Костомарова. Источник ФАН сообщил, что у олимпийского чемпиона сохраняется угроза дальнейшего сепсиса.
Спортсмен находится в сознании, но по-прежнему подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Кроме того, у Костомарова высокая температура. При этом сегодня у фигуриста день рождения — ему исполнилось 46 лет 8 февраля.
Напомним, олимпийского чемпиона госпитализировали 10 января с воспалением легких. СМИ писали, что врачам пришлось ампутировать спортсмену обе стопы из-за гангрены.
Однако источник ФАН говорил, что Костомарову удалили только левую стопу. С правой стопы предположительно лишь убрали отмершие ткани, сохранив сам голеностоп.