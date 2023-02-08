Новак: Россия подготовит ответ на потолок стоимости нефтепродуктов до марта

Россия ответит на санкции Евросоюза до марта, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Специалист рассказал, что в настоящее время правительственные эксперты оценивают вновь принятые ЕС решения и целесообразность соразмерного ответа в области санкционного давления. При этом решение, по его словам, должно быть принято до марта текущего года.