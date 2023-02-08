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Новак: Россия подготовит ответ на потолок стоимости нефтепродуктов до марта

Экономика
Новак: Россия подготовит ответ на потолок стоимости нефтепродуктов до марта

Россия ответит на санкции Евросоюза до марта, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Специалист рассказал, что в настоящее время правительственные эксперты оценивают вновь принятые ЕС решения и целесообразность соразмерного ответа в области санкционного давления. При этом решение, по его словам, должно быть принято до марта текущего года.

Государственный деятель заявлял, что российская сторона до 5 февраля законтрактовала значительную долю поставок, поэтому они продолжаются на фоне введенного в ЕС запрета.
Новак нефтепродукты санкции евросоюз и россия
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