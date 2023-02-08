Экономист Пивовар рассказал об ожиданиях от покупки АвтоВАЗом завода Nissan

Завод АвтоВАЗ выкупил 99% долей завода Nissan в Санкт-Петербурге за 1 евро с правом обратного выкупа в течение шести лет. Представители российского автопроизводителя планируют дать загрузку мощностей на новой площадке и осуществить выпуск порядка 10 тысяч машин под брендом Lada уже во второй половине 2023 года (ранее завод Nissan выпускал здесь до 100 тысяч автомобилей в год).