Экономист Пивовар рассказал об ожиданиях от покупки АвтоВАЗом завода Nissan

Сможет ли АвтоВАЗ после приобретения завода Nissan уменьшить дефицит легковых авто на российском рынке и снизить цены на них, рассказал ФАН экономист, старший преподаватель кафедры экономики и финансов РАНХиГС Борис Пивовар.
Завод АвтоВАЗ выкупил 99% долей завода Nissan в Санкт-Петербурге за 1 евро с правом обратного выкупа в течение шести лет. Представители российского автопроизводителя планируют дать загрузку мощностей на новой площадке и осуществить выпуск порядка 10 тысяч машин под брендом Lada уже во второй половине 2023 года (ранее завод Nissan выпускал здесь до 100 тысяч автомобилей в год).
По мнению Бориса Пивовара, даже получив новые возможности, вряд ли АвтоВАЗ сумеет что-то изменить в обозримой перспективе.
«По простой причине: во-первых, слишком сильно просел российский рынок, с точки зрения поставок из-за рубежа и производства внутри. Пока не наладят производство, пока переоборудуют технологический процесс… Все-таки одно дело Nissan собирать, другое — "Ладу". Не в плане того, что это автомобиль другой, а в плане, что есть определенные стандарты производства. Ну и плюс, конечно, вопрос производства наших автомобилей Lada в России сейчас стоит не только потому, что производственных мощностей не хватает — не хватает еще достаточно много комплектующих, которые поставлялись из-за рубежа и делали на иностранных заводах в России. Поэтому, в принципе, какой-то спрос, который вот сейчас на рынке есть, дополнительные мощности, конечно, закроют, но так, чтобы перекрыть все потери российского авторынка прошлого года (я думаю, и этого года, которые будут), тут, конечно, одним заводом не обойтись», — считает Пивовар.
Так что как некая мера по снижению безработицы в регионе, как дополнительная загрузка производственных мощностей и так далее — да, безусловно, это поможет. Но как глобальное спасение российского авторынка этот завод точно не решит, подытожил эксперт.
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