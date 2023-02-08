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Экономист Пивовар рассказал об ожиданиях от покупки АвтоВАЗом завода Nissan

Экономика
Экономист Пивовар рассказал об ожиданиях от покупки АвтоВАЗом завода Nissan

Сможет ли АвтоВАЗ после приобретения завода Nissan уменьшить дефицит легковых авто на российском рынке и снизить цены на них, рассказал ФАН экономист, старший преподаватель кафедры экономики и финансов РАНХиГС Борис Пивовар.

Завод АвтоВАЗ выкупил 99% долей завода Nissan в Санкт-Петербурге за 1 евро с правом обратного выкупа в течение шести лет. Представители российского автопроизводителя планируют дать загрузку мощностей на новой площадке и осуществить выпуск порядка 10 тысяч машин под брендом Lada уже во второй половине 2023 года (ранее завод Nissan выпускал здесь до 100 тысяч автомобилей в год).

По мнению Бориса Пивовара, даже получив новые возможности, вряд ли АвтоВАЗ сумеет что-то изменить в обозримой перспективе.

«По простой причине: во-первых, слишком сильно просел российский рынок, с точки зрения поставок из-за рубежа и производства внутри. Пока не наладят производство, пока переоборудуют технологический процесс… Все-таки одно дело Nissan собирать, другое — "Ладу". Не в плане того, что это автомобиль другой, а в плане, что есть определенные стандарты производства. Ну и плюс, конечно, вопрос производства наших автомобилей Lada в России сейчас стоит не только потому, что производственных мощностей не хватает — не хватает еще достаточно много комплектующих, которые поставлялись из-за рубежа и делали на иностранных заводах в России. Поэтому, в принципе, какой-то спрос, который вот сейчас на рынке есть, дополнительные мощности, конечно, закроют, но так, чтобы перекрыть все потери российского авторынка прошлого года (я думаю, и этого года, которые будут), тут, конечно, одним заводом не обойтись», — считает Пивовар.

Так что как некая мера по снижению безработицы в регионе, как дополнительная загрузка производственных мощностей и так далее — да, безусловно, это поможет. Но как глобальное спасение российского авторынка этот завод точно не решит, подытожил эксперт.

Ранее Борис Пивовар назвал наиболее вероятный для экономики РФ сценарий рецессии.
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