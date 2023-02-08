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«Близкая нам страна»: петербуржцы выразили поддержку жертвам землетрясения в Турции

ФАН-ТВ

Стихийный мемориал жертвам недавнего землетрясения появился у здания генерального консульства Турции. К нему петербуржцы массово несут цветы и свечи в знак сочувствия и поддержки.

«Близкая нам страна»: петербуржцы выразили поддержку жертвам землетрясения в Турции

Землетрясение в Турции стало сильнейшим за последние 100 лет. Сообщается, что погибли более 5000 человек, пострадали около 35 тысяч граждан. Горожане сопереживают несчастью тех, кто потерял кров и похоронил близких в результате стихийного бедствия.

«Очень жаль людей, которые оказались в такой ситуации. Очень много людей потеряли своих родственников, остались без домов. Сейчас смотрела в Интернете, многие люди травят просто Турцию, издеваются над ней. Как-то поддержать ее хотелось бы», — рассказала петербурженка Анастасия.

Россия не остается в стороне перед лицом чужой беды. В Турцию вылетели более 100 сотрудников МЧС и 40 медиков из Москвы.

«Турция близкая нам страна. Конечно, они нас поддерживают, и мы их тоже», — объяснила принесшая к консульству гвоздики петербурженка по имени Ольга.

В эти непростые для Турции дни неравнодушные могут не только выразить сочувствие, но и деятельно помочь. Сейчас турецкие консульства и посольства принимают теплые вещи, одеяла, палатки, спальные мешки и другие необходимые вещи для пострадавших.
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