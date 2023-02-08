Дмитрий Дмитренко раскрыл причину развода со звездой «Дома-2» Ольгой Рапунцель

Бывший участник «Дома-2» Дмитрий Дмитренко объяснил, почему решил разойтись со звездой телестройки Ольгой Рапунцель. Он подал на развод после более пяти лет брака.
Знаменитости и раньше ругались, но обычно им удавалось примириться и сохранить семью. Однако Дмитренко, похоже, устал от скандалов.
«Спустя длительный период ссор и разногласий все же решился обратиться к адвокатам, заявив иск о расторжении брака с Олей», — цитирует бывшего участника реалити-шоу Teleprogramma.pro.
Анонимный источник говорит, что Дмитренко больше не может терпеть оскорбления со стороны супруги. Рапунцель каждый день кричит, закатывает скандалы и настраивает детей против мужа, уверяет инсайдер.
Ситуацию усугубляет мать бывшей участницы «Дома-2». Она ругает зятя за то, что он не покупает ее дочери дорогие подарки люксовых брендов, отметил источник «СтарХита».
Дмитренко уверен, что сохранить семью невозможно. Экс-участник реалити-шоу долго готовился к разводу, добавил инсайдер.