Евгения Медведева поздравила находящегося в больнице Костомарова с днем рождения

Фигуристка Евгения Медведева трогательно обратилась к олимпийскому чемпиону Роману Костомарову, который уже почти месяц находится в больнице. Она поздравила его с днем рождения.
Спортсменка отметила чуткий характер Костомарова, с которым, по ее словам, ей всегда была комфортно работать и общаться. Медведева призналась, что не стесняется обращаться к старшему и мудрому коллеге за помощью и советом.
«Я хочу советоваться с этим человеком еще много-много лет. Я горжусь знакомством с таким сильным и мужественным человеком», — написала спортсменка в Telegram-канале.
Она поздравила Костомарова с 46-летием. Медведева пожелала тяжелобольному спортсмену крепкого здоровья.
Фигурист попал в больницу после новогодних праздников в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ и ЭКМО. Ранее ТАСС сообщил, что спортсмену ампутировали ступни на обеих ногах.