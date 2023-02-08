Изрезанная сверстницей в химкинском лицее пятиклассница пришла в себя

Глава региона в своем аккаунте в Telegram отметил, что внутренние органы ребенка оказались не задеты. Воробьев поблагодарил врачей из Химок и Люберец и санавиации за слаженную и быструю работу. В заключение он выразил уверенность, что школьница непременно преодолеет трудную жизненную ситуацию.