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Изрезанная сверстницей в химкинском лицее пятиклассница пришла в себя

Происшествия
Изрезанная сверстницей в химкинском лицее пятиклассница пришла в себя

Ученица пятого класса, которая получила множество ножевых ранений при нападении сверстницы в школе в Химках, пришла в себя. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, девочка уже может дышать без помощи ИВЛ.

Глава региона в своем аккаунте в Telegram отметил, что внутренние органы ребенка оказались не задеты. Воробьев поблагодарил врачей из Химок и Люберец и санавиации за слаженную и быструю работу. В заключение он выразил уверенность, что школьница непременно преодолеет трудную жизненную ситуацию.

Конфликт между двумя ученицами химкинского лицея вспыхнул накануне. Одна из девочек порезала ножом пятиклассницу в туалете учебного заведения. Одной из причин случившегося СМИ назвали «валюту» в компьютерной игре.
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