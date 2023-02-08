Новороссийск больше остальных регионов Кубани пострадал из-за разбушевавшейся стихии

Ветреная и морозная погода сохраняется на Кубани, однако больше всего страдает Новороссийск. Норд-осты буквально парализовали город.
Режим ЧС действует в Новороссийске с полудня 7 февраля. На улицах города и сельских округов всю ночь работала уборочная техника, в том числе грейдеры, погрузчики, самосвалы, КамАЗы и ЗИЛы. От снега удалось расчистить большинство центральных улиц Восточного, Южного, Центрального и Приморского районов. Дежурство тягачей организовали на перевале Волчьи ворота для предотвращения заторов, передает Федеральное агентство новостей.
Дороги и тротуары также посыпают песко-соляной смесью. На эти цели израсходовано 376,5 тонны реагента. В ночь на 8 февраля, несмотря на неутихающий ветер, дорожники обработали 2265 км дорог. Согласно прогнозам, стихия продолжит бушевать в регионе 9 февраля.