Новороссийск больше остальных регионов Кубани пострадал из-за разбушевавшейся стихии

Режим ЧС действует в Новороссийске с полудня 7 февраля. На улицах города и сельских округов всю ночь работала уборочная техника, в том числе грейдеры, погрузчики, самосвалы, КамАЗы и ЗИЛы. От снега удалось расчистить большинство центральных улиц Восточного, Южного, Центрального и Приморского районов. Дежурство тягачей организовали на перевале Волчьи ворота для предотвращения заторов, передает Федеральное агентство новостей.