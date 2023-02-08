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Зеленский встретится с королем Карлом III во время визита в Британию

Политика
Зеленский встретится с королем Карлом III во время визита в Британию

Король Великобритании Карл III примет украинского президента Владимира Зеленского во время его визита в Соединенное Королевство, заявили в Букингемском дворце.

Британские СМИ до этого сообщили, что Зеленский прибудет на территорию Британии с официальным визитом. Самолет главы государства уже приземлился в Лондоне.

У Зеленского также запланированы переговоры с британским премьером Риши Сунаком и встреча с украинскими солдатами, которые проходят подготовку в королевстве.

Сам Риши Сунак ранее заявил, что визит Зеленского является «свидетельством нерушимой дружбы» между Киевом и Лондоном.
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