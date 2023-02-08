Зеленский встретится с королем Карлом III во время визита в Британию

Король Великобритании Карл III примет украинского президента Владимира Зеленского во время его визита в Соединенное Королевство, заявили в Букингемском дворце.
Британские СМИ до этого сообщили, что Зеленский прибудет на территорию Британии с официальным визитом. Самолет главы государства уже приземлился в Лондоне.
У Зеленского также запланированы переговоры с британским премьером Риши Сунаком и встреча с украинскими солдатами, которые проходят подготовку в королевстве.
Сам Риши Сунак ранее заявил, что визит Зеленского является «свидетельством нерушимой дружбы» между Киевом и Лондоном.