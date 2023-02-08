Диана Гурцкая выступит на открытии IV Арктического культурного форума

Народная артистка России Диана Гурцкая примет участие в панельной дискуссии в рамках открытия IV Арктического культурного форума, который пройдет с 13 по 15 февраля в Салехарде.
Председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по доступной среде и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая выступит с докладом на тему «Инклюзия, которая начинается с нас».
На очередном Арктическом форуме планируется обсуждение ряда актуальных вопросов, связанных с привлечением широких слоев населения в культурно-досуговые учреждения, создание доступной и комфортной среды, а также развитие цифровых и IT-технологий в российских некоммерческих организациях.
Диана Гурцкая во время своего посещения Салехарда также примет участие в проекте «Ямальские встречи», вместе с губернатором региона Дмитрием Артюховым и пилотом гражданской авиации, Героем Российской Федерации Дамиром Юсуповым.