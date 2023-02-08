Диана Гурцкая выступит на открытии IV Арктического культурного форума

На очередном Арктическом форуме планируется обсуждение ряда актуальных вопросов, связанных с привлечением широких слоев населения в культурно-досуговые учреждения, создание доступной и комфортной среды, а также развитие цифровых и IT-технологий в российских некоммерческих организациях.