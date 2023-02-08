Придорожный замок на выезде из Тюмени в очередной раз не удалось продать

Очередной аукцион был назначен на 7 февраля. До этого не нашлось ни одного желающего принять участие в торгах, сообщает сетевое издание «АиФ Тюмень». На этот раз в аукционе участвовал только один человек - предпринимательница Галина Кузнецова. Бизнес-леди пыталась приобрести замок еще в 2022 году.