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Придорожный замок на выезде из Тюмени в очередной раз не удалось продать

Общество

В Тюмени в очередной раз не состоялись торги по продаже недостроенного придорожного сервиса в виде старинного замка на выезде из города.

Придорожный замок на выезде из Тюмени в очередной раз не удалось продать

Очередной аукцион был назначен на 7 февраля. До этого не нашлось ни одного желающего принять участие в торгах, сообщает сетевое издание «АиФ Тюмень». На этот раз в аукционе участвовал только один человек - предпринимательница Галина Кузнецова. Бизнес-леди пыталась приобрести замок еще в 2022 году.

По правилам аукциона единственный участник в подобных торгах не становится автоматически победителем. Фонд имущества Тюменской области организует аукцион еще раз. Дата его пока не известна.
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