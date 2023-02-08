Политолог Стоякин: Киев пока не в состоянии организовать принудительную депортацию украинцев из Европы

Украинские консульства за рубежом не имеют права выдавать гражданам Украины повестки, заявил накануне спецпредставитель украинского омбудсмена в Британии Юрий Лысенко. Как сообщил ФАН политический аналитик, обозреватель издания «Украина.ру» Василий Стоякин, это вряд ли помешает Киеву возвращать мужчин-украинцев из стран Европы, если на то будет согласие самих европейцев.
По словам спецпредставителя омбудсмена Юрия Лысенко, он запросил официальную информацию на этот счет у дипломатических учреждений Украины за рубежом. Он получил ответ, что консульства «обязаны вести военный учет мужчин, но не имеют права выдавать повестки лицам, состоящим на учете». При этом они должны разъяснять украинцам призывного возраста, когда начинается очередной призыв на срочную военную службу. Также консульства должны «способствовать» возвращению военнообязанных на Украину во время мобилизации и военного положения. Но юридического определения такого «содействия» пока не существует.
Напомним, норма о «содействии консульств возврату мужчин на Украину» прописана в декабрьском постановлении украинского кабмина, принятого 30 декабря 2022-го. В документе сказано — «дипломатические ведомства будут вести воинский учет среди украинцев, находящихся за границей». А также «способствовать их возвращению на Украину во время мобилизации, в военное время и особый период». Тем не менее случаев, когда украинских мужчин принудительно депортировали из стран Европы для последующего призыва в ВСУ, пока не зафиксировано.
По словам Васили Стоякина, для того, чтобы этот процесс стартовал, Киеву необходимо официальное содействие местных властей в Европе.
«Понятно, что институт украинского омбудсмена большого веса на Украине сегодня не имеет. Тем более — в нынешних условиях, когда речь идет о вопросах национальной безопасности и человеческих ресурсах для продолжения противостояния с Россией. Думаю, власти Украины все-таки выслушают спецпредставителя омбудсмена. По голове ему стучать за такое выступление, скорее всего, они не будут, но и как руководство к действию тоже вряд ли воспримут — по принципу, "ну, сказал и сказал"», — считает эксперт.
По мнению Стоякина, главная проблема с возвращением мужчин-украинцев из Европы состоит в другом.
«Теоретически украинское консульство в европейской стране может вручить повестку гражданину Украины. Но, если человек, проживающий и работающий в Европе, не захочет возвращаться на родину "под призыв", то каким образом его можно заставить это сделать? — задается вопросом эксперт. — Фактически украинец может получить в Европе повестку в армию только в случае, если ему что-то прямо жизненно необходимо от консульства — например, продлить документы, получить какую-то справку и т. д. Как только он зайдет на территорию консульства (а это уже территория Украины), то там его могут поджидать полицейский или пограничник, который путем физического насилия может депортировать мужчину-украинца на родину для дальнейшего направления в ряды ВСУ. Но за пределами посольства, на территории любой европейской страны, без участия местных силовиков, произвести такие действия будет невозможно», — отметил он.
То есть, при сегодняшних раскладах, организовать принудительную депортацию украинцев из Европы на родину киевские власти не в состоянии, указал Стоякин.
«Такая депортация с последующей отправкой на Украину для службы в ВСУ станет возможна, только если местные власти пойдут навстречу требованиям Киева. Но тут есть очень много разных вариантов. Потому что, например, в той же Британии уже проводится учет украинских граждан, которые теоретически могут быть призваны в ВСУ. Но еще большой вопрос, станут ли британские власти принимать какие-то меры против украинских "уклонистов". Также совершенно непонятно, как будут реагировать на Западе, если эти люди начнут обращаться за политическим убежищем. Накануне прошла информация, что за убежищем обратились украинские военные, которых направили в Европу обучаться управлению танками «Леопард» (новость оказалась фейком — прим. ФАН). А уж те украинцы, которые находятся в Европе, скрываясь от мобилизации, и подавно могут обратиться за политическим убежищем. В этом случае будет интересно увидеть, на каком именно основании им будут отказывать», — заявил Стоякин.
Кроме того, отметил Стоякин, истории украинских «уклонистов», которым отказывают в политическом убежище, вполне могут попасть в европейскую прессу.
«Впрочем, даже если эти истории и опубликуют европейские СМИ, то явно где-нибудь на последних страницах. Ведь масс-медиа в Европе сегодня "свободны в рамках разумного". Да, "темников" для СМИ от цензуры там пока нет. Но все понимают, что, если вы начнете писать в Европе про "преступления киевского режима", то опубликовать это решатся немногие издания. А истории о том, как украинские военкоматы гоняются за призывниками где-нибудь на улицах Вены или Праги, достойны места лишь на 15-й странице в заштатной местной газетке. Уверен, что тема украинской коррупции для европейцев значительно интереснее, чем нарушения прав украинцев в самой Европе», — заключил Василий Стоякин.
Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский назначил главами Днепропетровской, а также подконтрольных Киеву частей Запорожской и Херсонской областей Сергея Лысака, Юрия Малашко и Александра Прокудина. Все они, по данным украинских СМИ, ранее занимали должности в СБУ и полиции.