Политолог Стоякин: Киев пока не в состоянии организовать принудительную депортацию украинцев из Европы

По словам спецпредставителя омбудсмена Юрия Лысенко, он запросил официальную информацию на этот счет у дипломатических учреждений Украины за рубежом. Он получил ответ, что консульства «обязаны вести военный учет мужчин, но не имеют права выдавать повестки лицам, состоящим на учете». При этом они должны разъяснять украинцам призывного возраста, когда начинается очередной призыв на срочную военную службу. Также консульства должны «способствовать» возвращению военнообязанных на Украину во время мобилизации и военного положения. Но юридического определения такого «содействия» пока не существует.