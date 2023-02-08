Волгодонские правоохранители задержали мужчину за хранение наркотиков

Работники Отдела по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское» произвели задержание 39-летнего местного жителя, который раньше был судим за кражу. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Как пишет информационный портал «ИнтерЦимла», во время личного досмотра стражи закона нашли и изъяли у фигуранта сверток, в котором был один гриппер-пакет с неизвестным веществом внутри. Экспертиза показала, что данное вещество является синтетическим наркотиком, общей массой 1,66 грамма.
Полицейские выяснили, что мужчина купил запрещенный товар через мессенджер и, получив координаты от неизвестных лиц, взял искомое в тайнике-закладке. После чего стал хранить наркотические средства для личного приема. За хранение наркотиков на волгодонца завели уголовное дело. В настоящее время он находится под арестом, сообщили в МУ МВД России «Волгодонское».