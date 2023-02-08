Волгодонские правоохранители задержали мужчину за хранение наркотиков

Полицейские выяснили, что мужчина купил запрещенный товар через мессенджер и, получив координаты от неизвестных лиц, взял искомое в тайнике-закладке. После чего стал хранить наркотические средства для личного приема. За хранение наркотиков на волгодонца завели уголовное дело. В настоящее время он находится под арестом, сообщили в МУ МВД России «Волгодонское».