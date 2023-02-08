Полицейские ликвидировали офис секты «Свидетелей Иеговы» в Скадовске

В городе Скадовск обезврежена ячейка секты «Свидетели Иеговы»✱ (запрещенная в России экстремистская организация). Силовики нагрянули в офис злоумышленников, сообщили в правоохранительном ведомстве.
Согласно оперативным данным, в помещении неоднократно собирались сектанты, где проводили религиозные обряды. Кроме того, там хранилась литература экстремистского толка.
Среди изъятого были брошюры антинаучного содержания, которые несли угрозу человеческим жизням. В материалах говорилось о якобы опасности процедуры переливания крови.
- ✱ - запрещенная в РФ экстремистская организация