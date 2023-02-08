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Полицейские ликвидировали офис секты «Свидетелей Иеговы» в Скадовске

Происшествия
Полицейские ликвидировали офис секты «Свидетелей Иеговы» в Скадовске

В городе Скадовск обезврежена ячейка секты «Свидетели Иеговы»✱ (запрещенная в России экстремистская организация). Силовики нагрянули в офис злоумышленников, сообщили в правоохранительном ведомстве.

Согласно оперативным данным, в помещении неоднократно собирались сектанты, где проводили религиозные обряды. Кроме того, там хранилась литература экстремистского толка.

Среди изъятого были брошюры антинаучного содержания, которые несли угрозу человеческим жизням. В материалах говорилось о якобы опасности процедуры переливания крови.

  • ✱ - запрещенная в РФ экстремистская организация
экстремизм полиция секта
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