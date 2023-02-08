ФАН узнал подробности массовой драки подростков в балаклавах в школе Челябинска

СК возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве после массовой драки в школе в Челябинске. Как стало известно ФАН, конфликт произошел на почве национальной неприязни.
По данным источника, участниками потасовки стали подростки из разных школ. Юноши подрались, а затем позвали на помощь товарищей, чтобы отомстить друг другу.
Драка неожиданно перешла в стены здания учебного учреждения. Охранники вмешались и попытались остановить дебоширов в балаклавах и с оружием в руках. Хулиганы не стали оказывать сопротивление и разбежались.
Полиция устанавливает владельца травматического пистолета, который был использован в ходе драки. Кадры схватки ранее появились в Сети.