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ФАН узнал подробности массовой драки подростков в балаклавах в школе Челябинска

Происшествия
ФАН узнал подробности массовой драки подростков в балаклавах в школе Челябинска

СК возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве после массовой драки в школе в Челябинске. Как стало известно ФАН, конфликт произошел на почве национальной неприязни.

По данным источника, участниками потасовки стали подростки из разных школ. Юноши подрались, а затем позвали на помощь товарищей, чтобы отомстить друг другу.

Драка неожиданно перешла в стены здания учебного учреждения. Охранники вмешались и попытались остановить дебоширов в балаклавах и с оружием в руках. Хулиганы не стали оказывать сопротивление и разбежались.

Полиция устанавливает владельца травматического пистолета, который был использован в ходе драки. Кадры схватки ранее появились в Сети.
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