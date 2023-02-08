Работа кофеен Costa Coffee в России продолжится под новым брендом

Для заведений будет разработан новый бренд и расширен ассортимент, уточнили в пресс-службе российской компании. Работа кофеен продолжится в штатном режиме, в привычных локациях и под управлением «Росинтер Ресторанс». Некоторое время точки будут осуществлять обслуживание посетителей без бренда, предупредили в холдинге.