Президент Российской Федерации Владимир Путин был прав в своей оценке слабости позиций Запада, особенно в военном и политическом отношении. Такое мнение высказал полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон. Он сообщил об этом в интервью изданию i news.