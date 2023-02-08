Президент Российской Федерации Владимир Путин был прав в своей оценке слабости позиций Запада, особенно в военном и политическом отношении. Такое мнение высказал полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон. Он сообщил об этом в интервью изданию i news.
«Последние несколько лет все разговоры сводились к сокращению численности солдат и танков из-за роста кибернетических и космических технологий», — отметил Хэмиш де Бреттон-Гордон текущее состояние ВС Великобритании.
Полковник сообщил, что британская армия истощила запасы своего вооружения и боеприпасов при оказании военной помощи Украине, а боевая техника страны нуждается в модернизации и замене новыми образцами.