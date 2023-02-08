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Два астраханских браконьера выловили 280 краснокнижных рыб

Общество

В Астрахани будут судить за браконьерство двоих местных жителей. Они выловили и готовили к продаже 280 краснокнижных севрюг и осетров.

Два астраханских браконьера выловили 280 краснокнижных рыб

Сотрудники астраханского пограничного управления ФСБ России задержали мужчин в тот момент, когда они занимались фасовкой рыбы, сообщает сетевое издание «Астрахань.ру». У них было изъято 219 особей русского осетра и 60 особей севрюги. Они уже готовили к реализации особо ценные породы рыбы.

Теперь оба предстанут перед судом за незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России. Материалы дела вместе с обвинительным заключением уже направлены в суд.
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