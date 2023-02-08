Два астраханских браконьера выловили 280 краснокнижных рыб

Сотрудники астраханского пограничного управления ФСБ России задержали мужчин в тот момент, когда они занимались фасовкой рыбы, сообщает сетевое издание «Астрахань.ру». У них было изъято 219 особей русского осетра и 60 особей севрюги. Они уже готовили к реализации особо ценные породы рыбы.