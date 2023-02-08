Желтый уровень погодной опасности объявили в Петербурге из-за сильного ветра

Желтый уровень погодной опасности объявили на территории Санкт-Петербурге из-за сильного ветра, сообщили в Росгидрометцентре.
Потенциально опасная ситуация в городе будет продолжаться с 09:00 до 13:00 9 февраля. Причиной стало усиление ветра, скорость которого может достигнуть 17 метров в секунду.
Водителей Северной столицы призвали соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от использования автомобилей из-за высокого риска ДТП. Пешеходам также необходимо проявить бдительность при перемещении по тротуарам, предупредили на сайте администрации города.
Жители Петербурга с самого начала зимы не перестают критиковать местные власти из-за халатной работы коммунальных служб. Кучи грязного снега и гололед наблюдаются в Северной столице все это время. Резкие изменения погоды могут спровоцировать серьезные травмы, однако команда губернатора Александра Беглова предпочитает не замечать проблем горожан.