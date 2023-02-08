Желтый уровень погодной опасности объявили в Петербурге из-за сильного ветра

Жители Петербурга с самого начала зимы не перестают критиковать местные власти из-за халатной работы коммунальных служб. Кучи грязного снега и гололед наблюдаются в Северной столице все это время. Резкие изменения погоды могут спровоцировать серьезные травмы, однако команда губернатора Александра Беглова предпочитает не замечать проблем горожан.